(Taas)avastades Võru

Võrus osatakse hinnata ja väärtustada avalikku ruumi. Kuskil Tallinna kesklinnas ummikutes istudes võib ära unustada, et ka nii saab. Väga palju elu on koondunud Tamula ranna ümber, mis meenutab mõnda filmi kuurortide kuldajast. Tamula koos oma rannapromenaadi, bangalo ja Roosisaarele viiva rippsillaga ei jää minu arust kuidagi alla Vahemere-äärsetele kuurortlinnadele. Järve ääres on mõnus istuda ja näiteks päikeseloojangut vaadata. Väike vein või koogilõik mõnes lähedal asuvas kohvikus ja päev on täiuslik.

Tamula koos oma rannapromenaadi, bangalo ja Roosisaarele viiva rippsillaga ei jää minu arust kuidagi alla Vahemere-äärsetele kuurortlinnadele.

Ajaloolisust lisab linnale väärikas Katariina allee, mida mööda saab uhkelt promeneerida kuni kauni Katariina kirikuni välja.

Tore üllatus oli ka sealsamas asuv vabariigi sajandaks sünnipäevaks valminud Võru keskväljak, mis on väga ägeda ja julge lahendusega. Kaasaaegne linnaarhitektuur on pandud harmoneeruma seda ümbritsevate ajalooliste hoonetega ja tulemus on midagi erilist. Tundub, et võrukatel seda särtsu on.

Väga meeldib ka selle linna kompaktsus, kõik on käe-jala juures, mõnusamad kohad on kõnni- ja kergliiklusteedega ühendatud. Tore on jalutada sellises rohelises linnas. Tekib tunne, nagu oleks sattunud koduaia tagahoovi, kõik on lopsakas ja mõnus. Seda paika ongi kõige parem jalgsi (taas)avastada.

Teine asi, mis mind Võru puhul üllatas, oli heade söögikohtade rohkus.

Teine asi, mis mind Võru puhul üllatas, oli heade söögikohtade rohkus. Seda ei saa öelda iga Eesti väikelinna kohta. Mulle tundub, et Võrus on avastatud kohaliku toidu ja toorme võlud. Kõik söögikohad on isikupärased ja pakuvad midagi kõigile. Oma lemmiku leiab nii vegan kui ka karnivoor ja hea toidu leidmise on teinud kergemaks Uma Meki märgis, mille järgi leiab just need kohad, mis pakuvad kohalikku kraami. Minu isiklik lemmik on Katariina kohvik oma tuuletaskutega, mille nimel oleksin nõus väga pika teekonna ette võtma.