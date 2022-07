Kuumalaine: Vahemere ümbruses möllavad maastikupõlengud, Suurbritannias on oodata rekordtemperatuuri

Prantsusmaa populaarses Gironde’i turismipiirkonnas evakueeriti laagripaikadest valvurid. Turistid olid evakueeritud juba varem. Tuli on levinud La Teste-de-Buchi ja Landirasi piirkonda, vahendab BBC News.

Portugalis on põlengud praeguseks kontrolli alla saadud.

Portugalis ja Hispaanias on viimastel päevadel kantud kuumuse arvele üle tuhande surmajuhtumi.

Mijase põlengud Hispaanias ei ole kaugel populaarsest turismipiirkonnast Málaga ümbruses. Mujal Hispaanias on tuli lahti pääsenud Kastiilia ja Leóni, Galicia ja Extremadura piirkonnas.

Kogu Vahemere ümbruses Marokost läänes kuni Kreetani idas on tegevuses tuhanded tuletõrjujad ja paljud kustutuslennukid. Alates teisipäevast on kogu piirkonnas valitsenud põrgukuumus, mistõttu on taimestik väga kuiv ja võtab kergesti tuld.