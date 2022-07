Lavrov avaldas artikli, milles väidab, et kõik, milles Venemaad süüdistatakse, on Lääne lavastus

„Venemaa relvajõud ning DNR-i ja LNR-i maakaitseväelased lahendavad praegu kindlalt ülesandeid sõjalise erioperatsiooni raames, liikudes venelaste karjuva genotsiidi lõpetamise ning USA ja tema satelliitide aastatega Ukraina territooriumil tekitatud otseste julgeolekuohtude Vene Föderatsioonile kõrvaldamise poole. Kaotades lahinguväljal, ei põlga Ukraina režiim ja selle Lääne soosijad korraldamast lavastusi „verel“, et demoniseerida meie riiki rahvusvahelises avalikus arvamuses. Juba on olnud Butša, Mariupol, Kramatorsk, Krementšuk. Venemaa kaitseministeerium hoiatab, faktid käes, uute lavastatud intsidentide eest regulaarselt,“ alustab Lavrov oma artiklit.

Lavrovi sõnul on Lääne ja tema „sabarakkude“ provokatsioonidel äratuntav käekiri ja need said alguse juba märksa varem kui Ukrainas.