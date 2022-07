Tänasest saab endale broneerida aega neljandaks koroonavaktsiini doosiks

Terviseameti kommunikatsioonijuht sõnas möödunud neljapäeval Delfile, et immunoprofülaktika ekspertkomisjon on küll andnud soovituse, et neljanda doosi võiks teha riskirühma kuuluvad inimesed ja üle 60-aastased, kuid tegelikult ühelegi soovijale neljanda doosi ees kätt ette ei panda.

Terviseameti juht Birgit Lao rääkis, et soovitus on ajastada vaktsiinidoos selliselt, et sellest oleks kõige rohkem kasu. See tähendab, et tugevaim kaitse oleks saavutatud sügistalvise viirushooaja alguseks, seega võiks neljas doos olla tehtud augusti lõpuks või septembri alguseks. Terviseamet hindab, et jõuame praegusest leebest koroonalaine faasist raskesse oktoobris.