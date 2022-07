Zelenskõi põhjendas peaprokuröri ja julgeolekuteenistuse juhi vallandamist riigireetmiste suure arvuga

„Riikliku Juurdlusbüroo töötajad koos Ukraina Julgeolekuteenistusega pidasid kinni SBU Krimmi Autonoomse Vabariigi peavalitsuse endise juhi. Ma vabastasin selle isiku ametist juba täiemahulise sissetungi alguses ja nagu näeme, oli otsus absoluutselt õigustatud. On kogutud piisavalt tõendeid, et teatada isikule kahtlustusest riigireetmises. Kõik need kriminaalsed teod on dokumenteeritud. Kõigele, mida ta nende kuude jooksul ja varem tegi, antakse asjakohane juriidiline hinnang,“ ütles Zelenskõi oma telepöördumises.