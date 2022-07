VIDEO | Putini-vastase plakatiga otse-eetrisse jooksnud Marina Ovsjannikova arreteeriti uue meeleavalduse eest

15. juulil osales Marina Ovsjannikova piketil Sofia kaldapealsel Kremli ees, kirjutab Meduza. Ta hoidis käes plakatit sõnadega: „Putin on mõrvar. Tema sõdurid on fašistid. 352 last on surnud. Mitu last peab veel surema, et te lõpetaksite?“