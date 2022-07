Borrell: Sanktsioonid toimivad! Euroliit lõpetab aasta lõpuks 90% Vene nafta ostust

„Üks peamisi vastuvõetud sanktsioone on lõpetada 2022. aasta lõpuks Venemaalt 90% ELi naftavarude ostmine, jättes Moskva ilma vastavatest tuludest,“ kirjutas Borrell. Ta möönab, et Venemaal on võimalik müüa oma naftat teistele turgudele, kuid seda kasu piirab asjaolu, et Venemaa on sunnitud tegema iga barreli pealt suuri allahindlusi.