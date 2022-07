Emiraatide võimud mõistsid aastateks vangi ameeriklasest kodanikuõiguste advokaadi

Päev varem tõstis Washingtonis asuv inimõiguste valvur Democracy for the Arab World Now (DAWN) häiret Ghafoori vahistamise pärast Dubai rahvusvahelises lennujaamast.

Üks Emiraatide valitsusesindaja ütles Reutersile, et AÜE on rahuldanud USA saatkonna taotluse korraldada Ghafoorile konsulaarvisiit. Ta lisas, et kuna algne kohtuprotsess peeti tagaselja, on Ghafooril lubatud taotleda asja uuesti läbivaatamist.