„Justkui postapokalüpsis.“ Lõuna-Euroopa ägab üle 40-kraadise kuuma, põua ja tulekahjude käes

Tulekahjud laastavad Prantsusmaal Gironde'i piirkonda, kust on evakueeritud juba üle 11 000 inimese. Üks kohalik elanik kirjeldas edelarannikul lõõmavaid metsatulekahjusid „postapokalüptilistena“, vahendab BBC News.

Prantsusmaa tuletõrjujate föderatsiooni juht hoiatas globaalse soojenemise mõjude eest kodanikukaitsele. „Tuletõrjujad tegelevad tagajärgedega igapäevaselt – ja need mõjud ei ole 2030. aastal, vaid praegu,“ ütles Grégory Allione.

Õhutemperatuur on tõusnud rekordkõrgeks Lõuna-Euroopa riikides Portugalis ja Hispaanias. Alates teisipäevast on Portugal seisnud silmitsi kuni 47-kraadise kuumaga. Hispaaniaski näitab termomeetrinäit juba mitmendat päeva üle 40 pügala. Mõlemas riigis on erakordse kuumalaine tõttu surnud enam kui 300 inimest, vahendab Hispaania uudisteagentuur Efe.