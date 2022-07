Ameeriklased müüvad Eestile ligi 500 miljoni dollari eest HIMARSi raketiheitjaid. Kalle Laanet: see muudab meie idanaabri ärevaks

DSCA märkis, et kavandatav müük toetab Ameerika Ühendriikide välispoliitikat ja riiklikku julgeolekut, parandades omakorda NATO liitlasriigi julgeolekut, mis on jätkuvalt oluline poliitilise stabiilsuse ja majandusliku progressi tagajaks Euroopas. Müügiprotsess on kooskõlas USA algatustega, mille eesmärk on varustada piirkonna peamisi liitlasi kaasaegsete süsteemidega, mis parandavad koostalitlusvõimet USA vägedega ja suurendavad julgeolekut, vahendab DSCA.

Lisaks kirjutas USA kaitse- ja koostööagentuur, et kavandatav müük aitab kaasa Eesti sõjaliste eesmärkide saavutamisele, milleks on võimekuse ajakohastamine ja samal ajal koostalitlusvõime täiendav tõhustamine Ameerika Ühendriikide ja teiste liitlaste vahel. Eesti kavatseb kasutada neid kaitseotstarbelisi tooteid ja teenuseid oma relvajõudude moderniseerimiseks ja võimekuse suurendamiseks, et tugevdada oma riigikaitset ja hoida ära võimalike ohte oma piirkonnas. DSCA sõnul ei tohiks Eestil olla raskusi selle varustuse integreerimisega oma relvajõududesse.

Eesti kaitseminister Kalle Laanet (Reformierakond) sõnas Delfile, et otsust on pikalt planeeritud ning raketiheitjaid plaanivad soetada kõik Balti riigid, Eesti on olnud Lätist ja Leedust kiirem. Ta märkis, et HIMARSi ostmine on väga tõsine samm, kuna raketiheitjad suudavad olenevalt laskemoonast lasta kuni 300 km kaugusele - see on muutnud meie idanaabri tema sõnutsi ärevaks. „See on hädavajalik otsus,“ lisas Laanet.