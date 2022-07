Kindralleitnant Herem külastas Ukrainat

Heremi sõnul on ukrainlaste moraal kõrgel, ent konflikti lõppu veel ei paista. „Niikaua, kui ukrainlastel sõjas hästi läheb, läheb meil hästi. Ukrainlaste moraal on kõrge, kuid see konflikt kahjuks ei ole lõppemas. Seetõttu on üheks edu eelduseks lääneriikide pidev sõjaline abi ning täiendav väljaõpe, et Venemaa ülekaal tasandada,“ ütles Herem.