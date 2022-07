Millised õnnetused ettevõtet kõige rohkem ohustavad?

RS: Ärikatkestuse kindlustust võib lugeda sisuliselt ettevõtte elukindlustuseks, sest see katab oluliselt rohkem kui tavaline varakindlustus. Tihtipeale piirduvad ettevõtted üksnes varakindlustusega, paraku aga näitab maailma praktika, et ilma ärikatkestuse kindlustuseta ettevõtted lõpetavad suurema õnnetusjuhtumi korral tõenäolisemalt pankrotiga.

If Kindlustus võimaldab äriklientidel kindlustada kogu ettevõtluses kasutatavat vara: hooneid, rajatisi, siseviimistlust, seadmeid, masinaid, inventari, kaupa, toorainet, hoone välis- ja siseklaase ning reklaame. Optimaalne riskianalüüs ja sobiv pakett koostatakse igale ettevõttele eraldi.

Risto Sondla: Kuna eri tüüpi ettevõtted puutuvad kokku erinevate riskidega, peavad nad seetõttu saama valida, missuguseid riske ise maandada ja milliste vastu end kindlustada. Potentsiaalsed riskid on ettevõttele näiteks tulekahjust, tormist, vandalismist, röövimisest, murdvargusest või torustike lekkest põhjustatud kahjustused. Lisakaitsed annavad aga kindlustunde veelgi ootamatumate ja ettenägematumate riskide vastu. Nende hulka kuuluvad näiteks üleujutuse või seadme sisemise purunemise kindlustuskaitse.

Kõigepealt, mis on ettevõtte varakindlustus?

Palusime If Kindlustuse tootejuhil Risto Sondlal selgitada, mis täpselt on ettevõtte varakindlustus ja mis ärikatkestuse kindlustus ning milliseid ettevõtteid need õnnetuste korral aitavad.

Kuigi vastutustundlik ettevõtja saab probleemide ärahoidmiseks ka ise väga palju ära teha, tasub siiski oma äritegevus vältimatute õnnetuste vastu piisavalt hästi kindlustada. Ettevõttele toovad stabiilsuse ja suurema kindlustunde varakindlustus ja ärikatkestuse kindlustus üheskoos – just see, kui sõlmitud on mõlemad kindlustused.

Milliste varaliste kahjudega Eesti ettevõtted kõige sagedamini kokku puutuvad?

RS: Tihti esineb torustike lekkeid, väiksemaid purunemisi ja hooletusest tingitud õnnetusjuhtumeid, mille hüvitised jäävad alla 5000 euro. Harvad pole väiksemad tormikahjud hoone konstruktsioonidele. Sageli esineb ka vandalismijuhtumeid ja klaaside purunemisi.

Suuremad kahjud tekivad ettevõtetele tulekahjudega, kus kahjustada saab osa või harvemal juhul kogu hoone. Sellisel juhul tuleb ette võtta suurem taastamistöö, mis on praeguste ehitushindade juures väga kulukas.

Tihti ei tajuta ka seda, et hoone tulekahju tõttu saab sageli isegi suuremas ulatuses kannatada hoones asuv vara ja kaup. Esineb juhtumeid, kus sisustuse, seadmete ja kauba kahjud on hoone taastamise kuludest suuremad. Eriti peab see paika väiksemate tulekahjude korral, kus tahma- ja suitsukahjustusi saavad pakendid ja seadmed. Tahmunud pakendiga kaupa ei saa enam realiseerida, seega võib osutuda kogu laoseis kahjustunuks.

Kahjuks peab tõdema, et ärikatkestuse kindlustamiseni jõutakse pea alati mingi varasema kahju kogemusega. Seetõttu soovitaksingi mitte oodata kahjujuhtumit, vaid lisada ärikatkestuse kindlustus oma tavapärasele varakindlustusele kohe juurde.

Milliste nõuetega peaks ettevõte kindlustust sõlmides arvestama?

RS: Nii endale kuuluval kui ka üüripinnal tegutsedes tuleb järgida õigusakte ja seadmete kasutamisel kasutusjuhendeid. Kui hoonel puudub näiteks vastava tegevusala tarbeks kasutusluba, siis tuleks see võimalikult kiiresti hankida ning viia ehitis nõutuga kooskõlla. If soovitab rentnikul ja äripinna omanikul või kasutajal teha omalt poolt kõik, et sealne tegevus oleks ohutu. Hoone peaks olema ehitatud, kaasajastatud ja kasutusele võetud nõuetekohaselt.

Kas vandalismijuhtumid on viimasel ajal sagedased? Millistel puhkudel on If Kindlustus veel kahjujuhtumeid hüvitanud?