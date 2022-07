VIDEO | Jaak Aab: tuleb tunnustada, et Eesti on küllaltki keerulises olukorras endale enamusvalitsuse saanud

„Eks kooslus on ikka iga erakonna nägu ja iga erakond teeb ise oma valikud,“ sõnas endine riigihalduse minister Jaak Aab Delfile. „Tähtsaim sõnum on see, et Eesti on saanud enamusvalitsuse selles küllaltki keerulises olukorras, kus praegu on kogu maailm, eriti Euroopa. See on kindlasti tunnustatav.“