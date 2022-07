VIDEO | Martin Helme: see on eesti rahvale kollektiivne karistus, et Riina Sikkut on majandusminister

„Esiteks on see väga raske ministeerium,“ põhjendas Helme öeldut – tulekul on lisaks energiakriisile ka majanduskriis, mistõttu on tema sõnutsi tarvis sellele positsioonile inimest, kes saab aru, mida tarvis teha ning kes omab ka võimekust poliitilist tahet ellu viia. „Riina Sikkutil kumbagi omadust pole. Ta on üks nõrgemaid sotsiaaldemokraatide esimese ešeloni poliitikutest. Muidu kena inimene, ma ütleks.“

Helme sõnas, et sotside ministrite plejaad on üleüldse õnnetu.

„Hereetikute ja renegaadide“ probleem

Lisaks Sikkutile näeb ta murekohta ka Isamaa üllatusministrite näol.

„Isamaa puhul on selgelt näha: nende ministrivalik on dikteeritud sellest, et nende erakond on maha pidanud n-ö kodusõja,“ märkis Helme. Et erakonnast visati välja ports inimesi – ning mõned lahkusid ka omal soovil –, sundis tema sõnutsi parteid otsima ministrikandidaate väljastpoolt. „Kui nad fraktsioonist tõstaks inimesi valitsusse, oleks (asendusliikmete tõttu – toim) pool fraktsiooni hereetikud või renegaadid.“

Kuidas aga poliitilised uustulnukad hakkama saavad? Tuleb oodata ja vaadata.

Nii Kristjan Järvani (ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister) kui Lea Danilson-Järgi (justiitsminister) puhul tõi ta esile asjaolu, et kummalgi pole tugevat kogemust poliitikas ega bürokraatiaaparaadis. Seetõttu on väga suur risk, et mingisugust ministeeriumi juhtimist või koalitsioonilepingu sisulist elluviimist ei hakka olema, sõnas EKRE esimees.

