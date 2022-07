Orbán: Euroopa tulistas Venemaa-vastaste sanktsioonidega endale kopsu ja ahmib nüüd õhku

Orbán kritiseeris reedel taas Euroopa Liidu ühiselt kehtestatud Venemaa-vastaseid sanktsioone ning hoiatas, et kui neid ei tühistata, võib see hävitada Euroopa majanduse.

„Algul arvasin, et tulistasime endale ainult jalga, kuid nüüd on selge, et Euroopa majandus on endale kopsu tulistanud ja ahmib nüüd õhku,“ selgitas Orbán reedel antud raadiointervjuus.

Orban ütles, et Ukraina vajab abi, kuid Euroopa liidrid peaksid oma strateegia ümber mõtlema, sest sanktsioonid on põhjustanud Euroopa majandusele ulatuslikku kahju, ega ole viinud kuid kestnud sõda ühelegi lahendusele lähemale.

„Sanktsioonid ei aita Ukrainat, kuid mõjuvad laastavalt Euroopa majandusele,“ selgitas Orbán. „See, mida me praegu näeme, on väljakannatamatu.“

„Valmistatakse ette seitsmendat paketti ja minu meelest on see õige suund. Probleemne on kindlasti energeetikavaldkonnas sanktsioonide kehtestamine, kuna reegel peaks olema see, et sanktsioonidel on suurem mõju Venemaale kui piiranguid kehtestavatele riikidele,“ sõnas Tšehhi peaminister Petr Fiala.