Uue valitsuskabineti ministrid on teada, Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond on oma valikud teinud ning nendest on selge, et mingeid rahulikke aegu ei tule. Kes on need ministrid, kes tõotavad tulevärki avalikkusele ja peavalu peaministrierakonnale?