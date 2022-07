Saksa sotsiaaldemokraadid kaaluvad Schröderi erakonnast välja heitmist

Kaks ja pool tundi kestnud arutelu istungi esimesel päeval on samas selge märk, et ettepanekule on nii tugevaid toetajaid kui ka vastaseid, vahendab Euractiv.

Sotsiaaldemokraatide Hannoveri haru esimees Christoph Matterne nentis, et kuna neljapäeval kokkuleppele ei jõutud, jätkuvad mitteametlikud arutelud veel täna ning lõpliku otsuseni loodetakse jõuda järgmise kolme nädala jooksul.

Aastatel 1998–2005 Saksamaa liidukantslerina töötanud Schröderi erakonnast väljaheitmiseks on esitatud 17 ametlikku taotlust. Matterne'i sõnul on aga ebatõenäoline, et mees parteist ka päriselt välja heidetakse.

Kõik see tekitab Matterne´i sõnul sotsiaaldemokraatide vahel palju pingeid, kuna osadele erakonnaliikmetele on mõistetamatu, et Schröderil endiselt toetajaid jagub. Samas on aga selge, et Schröder on tänaseks kaotanud suure osa kõrgete parteiliikmete toetuse.

Erakonnakaaslaste suhtumine Schröderisse muutus pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, kui Euroopa ametnike Vene-lembus teravdatud tähelepanu alla võeti. Sealhulgas hakati avalikult kritiseerima ka Schröderi positsiooni Venemaa energiahiiu Rosnefti nõukogu esimehena. Avalikkuse survel astus mees mais tagasi.

Saksa parlament kaotas kahe kuu eest ka Schröderi kui endise kantsleri privileegid. Bundestag põhjendas seda sammu Schröderi käitumisega juba sõja ajal, kui ta keeldus võtmas Kremli osas selget seisukohta. Endine kantsler nimetas sissetungi küll põhjendamatuks, kuid keeldus otsesõnu Venemaa riigipead Vladimir Putinit kritiseerimast.