„See oleks vesi Kremli veskitele.“ Leedu ei vaidlusta Kaliningradi transiidi osas tehtud järeleandmisi

Valitsusjuht rõhutas ka, et edasised vaidlused selles küsimuses oleksid Kremli jaoks tõeline võit. Selle asemel ütles Šimonytė, et Euroopa Liit peaks keskenduma Ukraina toetamisele ja täiendavatele sanktsioonidele Moskva vastu. Leedu lepib tema sõnul selgitusteta seepärast, et hoida sanktsioonide rakendamisel ning ka väljapoole paistvates hoiakutes liitlastega ühtsust.

Venemaa endine president Dmitri Medvedev kirjutas Telegramis, et Euroopa Liit pidi nüüd vastumeelselt tunnistama, et Moskva esitatud transiidinõuded olid algusest peale õiglased.

Kriitikale vastukaaluks on Euroopa Liidu esindajad juhtinud tähelepanu sellele, et praktikas sanktsioonide rakendamine ning eurooplaste seisukoht ei muutu. Samuti ei ole järeleandmisi Venemaaga mitte üheski formaadis läbi arutatud.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) ütles ERRile, et tema hinnangul andis Euroopa Liit kolmapäevase Euroopa Komisjoni otsusega signaali, et on valmis Venemaa suhtes sanktsioonide osas tegema erandeid. „Ja see on minu arvates väga halb signaal,“ nentis Mihkelson.