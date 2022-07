OTSEBLOGI | Vene väed valmistuvad suuremahuliseks pealetungiks Slovjanski ja Bahmuti suunal

Ukraina päästeteenistuse andmeil tabasid Vinnõtsja kesklinna kolm Vene raketti. Esialgsetel andmetel sai surma vähemalt 20 inimest, nende kolm last. Veel vähemalt 90 inimest on haavatud, neist 50 on raskes seisundis.

Vene väed on jätkuvalt „operatsioonipausil“, kuid see ei tähenda rünnakute katkemist.

„Operatsioonipausi“ põhitingimus on luua mulje, et seda kas pole olemas või see jääb liiga lühikeseks, nii et ukrainlastel ei jääks aega initsiatiivi haarata.