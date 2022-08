Unustamatu reis inimkeha anatoomiasse

Esimene eksponaat, mida külastajad anatoomiamuuseumisse sisenedes näevad, on 27-aastase mehe skelett. See inimkeha oli esimene vabatahtlik annetus muuseumile ja on väga haruldane, kuna saadaval on üksikasjad annetaja enda kohta – tavaliselt jäävad annetajad anonüümseks. Lukstiņši skelett on peaaegu sada aastat vana ja meenutab, et iga teadusliku eksponaadi näol on tegemist tõelise inimkeha ühe osaga. Legendi järgi oli Lukstiņš meditsiinitudeng, kes kukkus anatoomia eksamil läbi ja võttis endalt elu. Teine lugu vestab vastamata armastusest.