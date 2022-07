DELFI UKRAINAS | Suvehommikust sai õudusunenägu. Vene raketid tabasid Vinnõtsja linna, hukkus vähemalt 20 inimest

Rindejoonest suhteliselt kaugel asuvast linnas on praegu kohal Delfi ajakirjanikud. On ilmne, et tänast rünnakut tuleb pidada üheks ohvriterohkemaks pärast Venemaa vallutussõja algust 24. veebruaril.

Kohalikega vesteldes selgub, et enne raketirünnakut kõlasid ka õhuhäiresireenid - 30 minutit enne esimest plahvatust. Siinkandis see aga inimesi ei heiduta, elu jätkus tavalises tempos, nendib täna pärast rünnakut Vinnõtsja elanikke küsitlenud Delfi ajakirjanik, seetõttu jätkus keskväljakul ka neljapäeva hommikule omane vaikne tiksumine. Inimesed liikusid trammiga tööle, lapsevanemad tegid hommikust jalutuskäiku lastega, kultuurimajas valmistuti õhtuseks heategevusürituseks, mis pidi algama kell 18. Siis jõudsid kohale venelaste raketid.

Ametnike sõnul oli hukkunute seas kolm last. Ühel ühismeedias levival fotol on näha kõnniteel lebavat ümberkukkunud lapsevankrit, mille kõrval oli kaetud keha. Tänaval lebasid põlenud autode väändunud jäänused ja hõõguv killustik.

Delfiga vestelnud kohalik naine oli ootuspäraselt šokeeritud. Olen muidu viisakas inimene, kinnitas ta, aga hetkel ei soovi küll muud, kui et saatan võtaks Putini. Naine tõdes, et kuna tema kodu on purustatud, pole tal mingit selgust, kus ta täna öösel magama peaks. Mingit abi pole ta kohalikul võimult saanud, ainult vabatahtlikud on toonud vett.

Ukraina sõjaväe teatel tabas Vinnõtsjat, mis asub Kiievist 200 km edelas, kolm Vene tiibraketti Kalibr, mis tulistati välja tuvastamata allveelaevast. Ukraina väed tulistasid alla veel kaks raketti.

Politsei teatel oli haavatute seas umbes 50 inimest, kes said tõsiselt viga, ja veel 15 inimest on rusude all kadunud.

„See on Venemaa terroriakt... Praeguse seisuga on hukkunud 20 inimest,“ ütles president Volodõmõr Zelenski.