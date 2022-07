VIDEO | Vastne kaitseminister Pevkur: meil tuleb Ukraina sõja õppetunnid kõik koju ära tuua

Hanno Pevkur on minister olnud mitmel korral, kuid mitte kunagi kaitseminister. „Selline oli peaministri ettepanek mulle, asuda kaitseministri positsioonile,“ ütles Pevkur ning ütles, et tema eelnev kogemus nii justiits- kui ka siseministrina on peaministri hinnangul vajalik.

Kas Pevkuriga tehti kaupa, et too liiguks riigikogu aseesimehe kohtalt ministrikohale? „See ei olnud kaup, see oli peaministri ettepanek kui ta mulle helistas. Ta tegi kohe mulle ettepaneku, et tema soov oleks, et ma liituks valitsusega ja ma nõustusin sellega,“ ütles ta.

Pevkuri sõnul on ta endise kaitseministri Kalle Laanetiga kohtunud ning on tänulik talle tehtud töö eest. „Mingit intriigi siit otsida ei tasu,“ rõhutas Pevkur.

Mida arvab Pevkur Isamaa ja sotside uutest ministritest? „Ma ütleks, et see on huvitav valik. Loomulikult iga erakonna esimees pidi otsima ja tegema vangerdusi, kes saab riigikogust või väljas poolt tulla. Eks seal on näha soovi inimesi suurde poliitikasse tuua,“ ütles Pevkur ning lisas, et elu peab näitama, kas need inimesed, kes tulevad väljas poolt poliitikat, hakkama saavad. „Loodetavasti saavad.“

Vaata pikemalt videost.

Ministrite jagamise päev

Poliitpäev sai hoo sisse juba hommikul, mil Kaja Kallas kohtus Kadriorus president Alar Karisega. Riigipea rahuldas peaministri tagasiastumispalve. Karis allkirjastas kohe samas ka uue paberi, millega nimetas Kallase uuesti peaministrikandidaadiks.

Päeva peale kinnitavad Isamaa, SDE ja Reformierakonna juhatus ning volikogu koalitsioonileppe ja ministrikandidaadid.

Sotsiaaldemokraatide ministrikandidaadid on ametlikult kinnitamata andmetel Piret Hartman kultuuriministri kohale, Madis Kallas keskkonnaministri kohale, Riina Sikkut majandusministri kohale, Peep Peterson töö- ja terviseministri kohale ja Lauri Läänemets siseministri kohale.