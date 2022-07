VIDEO | Kaja Kallas uutest ministritest: ma ei hakka eraldi välja tooma, aga osad kandidaadid on üllatavad

Kas sotside või Isamaa ministri nimekirjast keegi üllatas? Kallas ütles, et oli küll selliseid. „Ma ei hakka eraldi välja tooma, aga osad kandidaadid on üllatavad. Ma arvan, et seda kõigile,“ muheles Kallas.

Kallas ütles, et kui kandidaadil on kõik ministrikoha eeldused olemas, siis on erakonna enda otsustada, kelle nad valivad. „Isegi, kui sul on omad sümpaatiad-antipaatiad, siis koostöö peab toimima nende inimestega, kes on,“ ütles peaminister.

Kallas siiski märkis, et tal ei ole veel olnud võimalik kummagi erakonna n-ö uute nimedega kohtuda, sest erakonnad tegid oma lõpliku valiku suhteliselt viimasel minutil.

Mis saab aga Euroopa kontrollikoja kohast? Praegu on kontrollikojas Eesti esindaja Juhan Parts, kelle ametiaeg saab läbi selle aasta lõpus. Kallas ütles, et selles küsimuses hakkab valitsus alles kokkuleppeid sõlmima. Sotsiaaldemokraatidel ja Isamaal oli juba raskusi ministrite leidmisega, kas Kallas ei leia, et kontrollikoja koha peaks saama Reformierakond? „Jah, Reformierakonna pink on kindlasti pikem ja meil on palju sobivaid kandidaate nii ministrikohale kui ka erinevaid positsioone täitmaks mujal maailmas. Meil kindlasti kandidaatidest puudust ei ole,“ ütles Kallas.

Kallasel on olnud väga tiheda graafikuga aasta ja eriti viimased paar kuud. Millal peaminister puhata saab? „Mul on hea meel, et ma ei teinud puhkuseks suuri plaane, sest tegelikult peaks minu puhkus peaks algama homme, aga esmaspäeval olen ma riigikogus, neljapäeval valitsuses. Üritan mõni päev tõesti magada, lugeda midagi muud kui ainult poliitikasse puutuvat. Lootus ikkagi on,“ sõnas Kallas.

Ministrite jagamise päev

Poliitpäev sai hoo sisse juba hommikul, mil Kaja Kallas kohtus Kadriorus president Alar Karisega. Riigipea rahuldas peaministri tagasiastumispalve. Karis allkirjastas kohe samas ka uue paberi, millega nimetas Kallase uuesti peaministrikandidaadiks.

Päeva peale kinnitavad Isamaa, SDE ja Reformierakonna juhatus ning volikogu koalitsioonileppe ja ministrikandidaadid.