VIDEO | Isamaa üllatajatel on esimene töö teada: Järvan reformib elektriturgu, Danilson-Järg lubab panna ministeeriumi koalitsioonilepingut ellu viima

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kohale pretendeeriv Kristjan Järvan sõnas, et parteiladvikul sai valik tema suhtes selgeks juba päevi tagasi. Millal täpsemalt, potensiaalne tulevane minister öelda ei soovinud. Rääkida võib aga ligikaudu nädalast, sõnas ta ümmarguselt.

Järvan märkis, et uuel ametikohal on esimene suurem väljakutse juba selge: rinda tuleb pista elektritemaatikaga. „Vastavalt koalitsioonilepingule saab minu põhiülesandeks olema see, et elektrituru reform läheks edukalt läbi,“ sõnas Järvan.

Justiitsministri kandidaadiks osutunud Lea Danilson-Järg sõnas Delfile, et mõtlemisaega oli tal vähe ning otsus sai langetatud vähem kui 12 tunniga. „Jah“ sõna andis ta Isamaale eile.

Danilson-Järg märkis, et esimeseks suuremaks väljakutseks saab tema ametikohal koalitsioonileppe elluviimise toetamine.

„Kõige suurem väljakutse on kindlasti see, et koalitsioonileping, mis sõlmiti, eeldab väga palju muudatusi ka seadusandluses. See on väga ambitsioonikas plaan, et nii lühikese ajaga ellu viia, seega on tarvilik justiitsministeeriumi tugi. Püüan sellega kaasa aidata,“ märkis ta intervjuus.

„Pink on pikk“, ent ometigi tuli ministreid importida

Nagu parteijuht, soovis ka riigihalduseministri kohale pretendeeriv Riina Solman rõhutada, et Isamaa erakonna pink on pikk - vastupidiselt Kaja Kallase vihjele, justkui Isamaal oleks ministripositsioonide täitmisega oma ridades probleeme. Kuigi kaks Isamaa ministrikandidaatidest - Danilson-Järg ja Järvan - ei kuulu hetkel parteisse, kinnitasid mõlemad, et avaldus Isamaa liikmeks astumiseks on parteile juba läkitatud.

Teisteks Isamaa ministrikandidaatideks on Urmas Reinsalu (välisministriks) ja Tõnis Lukas (haridus- ja teadusministriks).