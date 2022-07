Võsu sõjahauast leiti seitsme inimese säilmed

Haljala vallavanem Anti Puusepp sõnas, et koolimaja ja spordihoone vahetus läheduses ei ole sobiv koht surnute viimseks puhkepaigaks. „See oli ka põhjuseks, miks Haljala vallavalitsus mai lõpus kaitseministeeriumi poole pöördus. Kindlasti pole meie eesmärgiks pidada sõda surnutega, vaid lähtuda asjaolust, et surnute väärikas matmispaik ei asu aleviku südames,“ selgitas vallavanem ning lisas, et tänab kõiki asjaosalisi asjatundliku koostöös eest.