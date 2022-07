VIDEO | Isamaa ministriteks tõusevad Lea Danilson-Järg, Kristjan Järvan, Urmas Reinsalu, Tõnis Lukas ja Riina Solman

Kui Urmas Reinsalust saaks minister , tähendaks see valimistulemusi silmas pidades, et Isamaast väljavisatud Siim Kiisler saaks tema asendusliikmena parlamenti. Kas partei ladvikul on tulnud Parempoolseid esindavale Kiislerile juba kõne teha, kutsumaks teda täitma tühjenenud kohta?

„Meie lähtume oma valikutest ja teeme valiku, mis meie arvates on erakonna võimalustest lähtuvalt kõige parem. See, kas ühe või teise inimese asendusliige on mitte meie erakonna liige, on antud juhul teisejärguline küsimus,“ märkis Isamaa juht. „Loomulikult on see probleem, kuid me pole sellest (ministrite valikul - toim) lähtunud. Mina isiklikult pole Siim Kiisleriga suhelnud.“