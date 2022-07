VIDEO | Kaja Kallas: Reformierakonnal on pikem pink, partnerid tegelesid tänagi ministrite leidmisega

Võib ju rääkida, et põnevus on õhus, aga samas kipub valitsuse moodustamine nii veelgi venima. Miks on avalikustamine võtnud päevi ja päevi aega? „Seda peaks küsima eelkõige koalitsioonipartnerite käest. Tõesti, meil on võib-olla on mõnevõrra pikem pink ja seetõttu lihtsam neid valikuid teha,“ rääkis Kallas. Ta lisas, et Reformierakonna jaoks on pigem mureks, et pole kõikidele headele inimestele ministrikohta pakkuda. „Isamaa ja sotsid tegelevad erinevate inimeste leidmisega,“ lausus Kallas pärast valitsuse pressikonverentsi.