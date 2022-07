Vaktsineerimine neljanda koroonavaktsiini doosiga on avatud kõigile soovijatele

Terviseameti kommunikatsioonijuht sõnas Delfile, et immunoprofülaktika ekspertkomisjon on küll andnud soovituse, et neljanda doosi võiks teha riskirühma kuuluvad inimesed ja üle 60-aastased, kuid tegelikult ühelegi soovijale neljanda doosi ees kätt ette ei panda. See tähendab, et kui keegi avaldab oma perearstile soovi järgmist tõhustusdoosi saada, peaks see olema võimalik.

Ühtlasi on võimalus minna ka neljandat doosi saama oma valitud vaktsineerimiskabinetti, lisas haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink. Vaktsineerimiskabinettide asukohti võib vaadata vaktsineeri.ee kodulehelt.

Praegu digiregistratuuris aja broneerimine veel avatud ei ole. Aega broneerides lubab süsteem neljanda doosi aega täpselt aasta pärast kolmanda doosi tegemist.

TEHIK-u pressiesindaja Grete Kivi selgitas, et täna läheb töösse arendus, mis selle vea parandab ning alates esmaspäevast lubab süsteem broneerida aega kuus kuud pärast kolmanda doosi saamist.

Digiregistratuur ei arvesta aga läbipõdemist, lisas Kivi. See tähendab, et on võimalus saada neljas vaktsiinidoos isegi siis, kui viimasest läbipõdemisest on möödas vähem kui kuus kuud.

Siiski kehtib soovitus teha neljas doos kuus kuud pärast kolmandat doosi või kuus kuud pärast läbipõdemist.

Terviseameti juht Birgit Lao rääkis, et soovitus on ajastada vaktsiinidoos selliselt, et sellest oleks kõige rohkem kasu. See tähendab, et tugevaim kaitse oleks saavutatud sügistalvise viirushooaja alguseks, seega võiks neljas doos olla tehtud augusti lõpuks või septembri alguseks.