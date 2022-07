T grupp suur juubelipidu neljas bussijaamas

T grupp OÜ opereerib Tallinna, Tartu, Rakvere ja Jõhvi bussijaamasid, haldab Tpilet.ee piletimüügikeskkonda ja korraldab Cargobusi pakiveoteenust. Kõik ettevõtte kaubamärgid on meile kõigile väga olulised liikuvusteenuste osutajad.

Cargobus on Eesti vanim turul tegutsev erakapitalil põhinev liikuvusteenuste ja ühistranspordi koondumisplatvormi pakkuja, tegutsedes juba 30 aastat. Cargobusi pakivedu on ainulaadne, sest saadetiste kohaletoimetamiseks kasutatakse liinibusside võrgustikku, mis aitab jätta väiksema ökoloogilise jalajälje. Pakiveo kõrval on Cargobus opereerinud bussijaamasid ja pakkunud bussipiletite müügi- ning nõustamisteenust üheteistkümnes Eesti linnas, väärtustades resisijate mugavust, aega ja ootekeskkonda.