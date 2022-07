WSJ: Istanbulis lepiti kokku Odessa ja veel kahe Ukraina sadama mereblokaadi lõpetamises

Kolmapäeval toimunud kõnelustel jõuti läbirääkimiste tulemusel väljaande teatel kokkuleppele, et kolmest Ukraina sadamast saab edaspidi viljla tarnida ning laevade kaitsmiseks kehtestatakse neil mereteedel relvarahu ja viiakse läbi osaline demineerimine.

Allikate kinnitusel on üks neist sadamatest Odessa sadam ning kaks teist kohe seal läheduses asuvatTšernomorski ja Pivdennõi sadamad.

Lepingu järgmine punkt on, et Türgi merevägi hakkab kontrollima kõiki Ukraina sadamatesse saabuvaid tühje laevu. Venemaa esitas varem nõude neid ise kontrollida, kuna väideti, et aluseid saab kasutada Lääne relvade transportimiseks Ukrainasse.