VIDEO | EKRE liikmed lammutasid Vääna-Jõesuul Nõukogude lenduri mälestussamba

Vääna-Jõesuust pärit Olga rääkis vestluses RusDelfiga, et monument oli pühendatud Nõukogude Liidu kangelasele Timofei Romaškinile, NSVLi tsiviillennuväe lennumehaanikule. Nõukogude ajal asus küla territooriumil temanimeline pioneerilaager. Nõukogude Liidu lagunedes jäeti laager aga maha ja selle territooriumile rajati kool. Monument asus kooli kõrval metsas.

Olga oli sellisest omavolist šokeeritud. Tema sõnul on sõda Nõukogude monumentidega kaootiline, sest Romaškinile ei antud kangelase tiitlit Punaarmee sõjaliste vägitegude eest. Ta oli tsiviilpiloot ja püüdes lennuki kaaperdamist takistada, viskas end kurjategijate kuulide alla. Ta kahtles, kas EKRE aktivistid teavad selle monumendi ajalugu.

Olga rääkis RusDelfile, et võttis ühendust Harku vallavalitsusega, kust talle selgitati, et monumendi teisaldamisest on räägitud juba pikemat aega, kuid vallavalitsus pole lammutamise osas otsust teinud. Ausamba demonteerimisest said nad teada alles Olga käest.

RusDelfi pöördus kommentaari saamiseks Harku valla volikogu esimehe Vytautas Martinonisi poole. Ta kinnitas, et oli teadlik EKRE liikmete ettepanekust Romaškini monument lammutada, kuid vallavalitsus sellist otsust ei teinud. Martinonis lisas, et jutud mahajäetud monumendi lammutamisest on kestnud juba pikemat aega. Teisalt ei osanud ta täpselt vastata, kelle maal monument asus. Ta pakkus, et selle all olev maa kuulub vallale.

Lammutamise algataja Jaanus Härms rääkis, mida ta teab monumendi ja pioneerilaagri ajaloost. Ta rõhutas, et monumendi lammutamise initsiatiiv tuli temalt, mitte vallavalitsuselt. Tema sõnul oli monument paljudeks aastateks unustatud ja mahajäetud.