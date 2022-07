Briti konservatiivide uue juhi valimise esimese vooru võitis Sunak, head šansid on ka Mordauntil ja Trussil

Suurim on toetus Boris Johnsoni valitsusest tagasi astunud Rishi Sunakil ja endisel kaitseministril Penny Mordauntil vastavalt 88 ja 67 toetushäälega. Kolmandale kohale jäi välisminister Liz Truss 50 häälega.

Sunak teatas pärast tulemuste selgumist, et tunneb selle üle suurt heameelt. Ka Mordaunt nentis, et niivõrd suur häältesaak on talle suur au.