OTSEBLOGI | Vinnõtsja kesklinna tabasid Vene raketid. Surma sai vähemalt 12 inimest, nende seas väike laps

Vene väed on jätkuvalt „operatsioonipausil“, kuid see ei tähenda rünnakute katkemist, hindas USA sõjauuringute instituut.

„Operatsioonipausi“ põhitingimus on luua mulje, et seda kas pole olemas või see jääb liiga lühikeseks, nii et ukrainlastel ei jääks aega initsiatiivi haarata.