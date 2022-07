EL tegi sanktsioneeritud kaupade transpordil Kaliningradi Venemaa jaoks järeleandmisi

Ent juba möödunud reedel hoiatas Venemaa poliitiline ladvik Leedut karmide meetmete eest, kui too mõnede kaupade veo keelust Venemaa ja Kaliningradi vahel ei loobu. Venemaa välisministeeriumi esindaja Maria Zaharova ütles pressile, et kui olukord lähipäevil ei stabiliseeru, siis Venemaa võtab Leedu ja Euroopa Liidu vastu kasutusele karmid meetmed. „See probleem on võtnud liiga kaua, et laheneda,“ rõhutas Zahharova.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE) ütles ERRile, et tema hinnangul andis Euroopa Liit kolmapäevase Euroopa Komisjoni otsusega signaali, et on valmis Venemaa suhtes sanktsioonide osas tegema erandeid. „Ja see on minu arvates väga halb signaal,“ nentis Mihkelson.