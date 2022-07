Massöörist poliitaktivisti MTÜ nõuab riigilt venevastaste sanktsioonide lõpetamist. Propastop: see on julgeolekuoht

Venemeelne rahvaalgatus – mis kätkeb eneses soovi survestada Eesti riiki lõpetama venevastaseid sanktsioone – on kogunud 13. juuli õhtupooliku seisuga 2485 allkirja. See tähendab, et riigikogu peaks vastava teksti arutlusele võtma: 1000-pealine lävend on antud juhul kaks ja pool korda ületatud. Kui valitsus Venemaa vastu suunatud sanktsioone maha ei võta, nõutakse Kaja Kallase ametist tagandamist.