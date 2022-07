Tänahommikune teade, et punamonumenti enam linnas pole, tuli paljudele rakverelastele üllatusena. Vaid kuu aega tagasi ütles linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami, et monumendi äraviimiseks ja haudade ümbermatmiseks võib kuluda kuni seitse aastat.

Teisaldamise ja ümbermatmise eest vastutava sõjamuuseumi direktor Hellar Lill ütles täna pärastlõunal Delfile, et päeva jooksul on matmispaigast leitud 10 kirstu ja veel teadmata hulk luustikke. „Väidetavalt maeti siia 1940-41. aastal 30 inimest ja 1945. aastal 50 inimest. Kas see nii ka on, eks seda ole näha. Maetuid siin igatahes leidub. Võtame nad välja ja loeme kokku,“ lausus Lill.