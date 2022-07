Vabatahtlike pingutused kandsid vilja! Riik loob viimaks Ukraina sõjapõgenikele Narva piirile infopunkti

Üheks infotelgi loomise ajendiks oli ka riigile näidata, et probleemid piiril püsivad ning sõjapõgenikud vajavad rohkem abi. Vabatahtlikel on nüüd väga hea meel, et viimaks tundub riik tõepoolest Narva piiripunkti lähistele, Peetri platsile infopunkti rajavat olevat. Kuigi nädala eest, kui vabatahtlikud telgiga alustasid, tõi sotsiaalkindlustusamet välja, et nende tehtut on juba justkui küll, siis täna lubatakse muutust. „Infopunkt piiripunkti vahetusse lähedusse tuleb nii kiiresti, kui võimalik. See tähendab, et võtame tööle täiendavad inimesed, valmistame ette ruumid, infoplakatid, viidad ja muu. Saame detaile täpsustada niipea, kui kokkulepped on sõlmitud,“ ütles sotsiaalkindlustusameti kriisireguleerimise osakonna juht Raivo Sults lisades, et nad on vabatahtlike algatuse eest väga tänulikud.