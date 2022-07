Aktiivsest eluviisist ja tervislikust menüüst ei pruugi piisata. Vaata, mis on veel oluline!

„Toidukomponendid, mis tavaliselt võivad sümptomeid põhjustada, on gluteen, laktoos, liiga rasvased toidud, kuumad vürtsid ja/või suhkrud ja tärklised, mis imenduvad soolestikus halvasti. Kui on teada kindlad toiduained, mis seedeprobleeme esile kutsuvad, tuleks need võimaluse korral toidusedelist välistada ning leida alternatiive,“ soovitab Monika. Siiski pole see kahjuks alati võimalik, samuti tekivad erinevad seedehäired jooksvalt ega pruugi alati korduvalt sama toitu süües esineda. „Sellistel juhtudel on meile abiks erinevad naturaalsed taimsed seedimist toetavad toidulisandid, mille teadlik tarvitamine aitab leevendada paljusid ebameeldivaid sümptomeid.“

„Arvatakse, et kaks kolmandikku Eesti naistest kannatab seedehäirete all,“ ütleb Monika ja lisab, et enamlevinud seedehäireteks on kõhukinnisus, gaasid ning ärritunud soole sündroom. Põhjuseid nendeks on tema sõnul aga palju – alates toitumisharjumustest ja lõpetades vähese liikumise ning ebatervislike eluviiside domineerimisega.

Seedeensüümid aitavad toitu väiksemateks osadeks, nagu vitamiinideks, mineraalaineteks, aminohapeteks, rasvhapeteks ja süsivesikuteks, lagundada. „Et meie keha saaks need omastada ja neid jällegi vajalikes kohtades, näiteks lihaste, naha ning juuste loomisel, kasutada. Kui meil ei ole piisavalt seedeensüüme, siis ei saa meie keha allaneelatavat toitu vajalikul hulgal lagundada ja kehale kättesaadavaks teha, see aga omakorda võib tähendada, et kuigi me sööme korralikult, ei pruugi me kõiki kehale vajaminevaid toitaineid kätte saada.“ Lisaks, kui meil ei ole kehas piisavalt seedeensüüme, siis ei pruugi toit meie soolestikus lõplikult seeduda, võivad tekkida seedehäired ja ohtlikud jääkained võivad hakata keha aegamööda kurnama.

Piparmündil on maailmas pikk kasutusajalugu ja seda on erinevates kultuurides pikka aega kasutatud abistava vahendina kõhuhädade puhul. „Tavaliselt on maailmas piparmündiga leevendatud selliseid vaevusi nagu iiveldus, oksendamine, alakõhuvalu, seedehäired, ärritunud soole sündroom ja puhitus. Ärritunud soole sündroomiga patsientidel on piparmündiõli tarvitamist (näiteks kapslitena) mitmetel juhtudel kirjeldatud kui „esimest ravimit“, sest need võivad turvaliselt aidata, leevendades nii ebameeldivaid sümptomeid kui ka parandades igapäevast elukvaliteeti.“

Samas ütleb Monika, et alati ei pea end halvasti tundma, et toetada oma seedesüsteemi ja/või suurendada heade bakterite hulka seedekulglas. „Korras seedesüsteem avaldab toimet kogu organismile ning ka immuunsuse töö on tihedalt seotud korras seedefunktsiooniga. Seetõttu võib julgelt organismi ja seedesüsteemi aeg-ajalt toetada kasulike bakteritega probiootikumide näol ning piparmündiõlikapslitega, mis universaalse abivahendina samuti toetavad korrapärast seedimist.“

Organismi puhastusprotsessil osalevad maks, soolestik ja neerud. Kõik kehasse kogunevad mürkained läbivad maksa, kus need muudetakse kahjutuks – seega lasub suur vastutus organismi puhastamise eest maksal. „Nüüdisaegne elustiil on märkimisväärselt suurendanud mürkainete hulka, millega maks peab toime tulema, mistõttu mõnede inimeste maks on üle koormatud. Arvatakse, et maksa ebapiisav töö võib põhjustada näiteks psoriaasi, aknet, kroonilisi peavalusid, põletikulisi ja autoimmuunhaigusi ning kroonilist väsimust.“ Kahjuks mürgivabalt ei ole võimalik elada. „Kokkupuude mürgiste ainetega on vältimatu, kuna neid leidub kõikjal – atmosfääris, toidus, mida sööme, ning vees, mida joome. Ka organism ise tekitab metaboolsete protsesside tulemusena olulise hulga toksiine.“

„ Artišokk on tuntud oma võime tõttu stimuleerida sapi tootmist tänu oma flavonoidsele aktiivsele ühendile tsünariinile. Artišokki peetakse üheks oluliseks seedimist parandavaks taimeks. Uuringud on näidanud, et see suurendab sapphapete väljutamist ja vähendab iiveldust, oksendamist, kõhupuhitust ja kõhuvalu funktsionaalse düspepsia ja sapiteede haigusega seotud düspepsia korral. Lisaks aitab artišokk kaitsta maksa ja võib isegi aidata maksarakkudel taastuda.“

„Lambertsi kurkumitabletid on formuleeritud kiire vabanemise tehnoloogial, tagades tableti lagunemise 15–30 minuti jooksul. Kiire vabanemise tehnoloogia tagab toime kiirema saabumise. Lambertsi fast release kurkumitabletid sisaldavad 200 mg kurkumijuure ekstrakti, mis on võrdväärne 10 000 mg kurkumiürdiga.“ Monika soovitab kurkumit tarvitada koos erinevate õlidega, nagu kalaõli, linaseemneõli, kuningakepiõli vms, et aidata kaasa kurkumi paremale imendumisele.

Lambertsi seedeensüümide kompleks Digestizyme sisaldab laia valikut taimsetest allikatest pärit ensüüme, mis seedivad valke, rasvu ja süsivesikuid. „Taimedest pärinevate ensüümide eeliseks on kindlustatud kvaliteedikontroll ja saastumine on oluliselt väiksem kui loomse allika puhul.“

Organismi puhastamisel on kehal vaja mitmeid mikrotoitaineid. Maksa vabastamine mürkainetest koosneb kahest faasist. Esimeseks faasiks on vaja mitmesuguseid toitaineid, näiteks riboflaviini (vitamiin B 2 ), niatsiini (vitamiin B 3 ), foolhapet, kobalamiini (vitamiin B 12 ), püridoksiini (vitamiin B 6 ) ja rauda, mida leidub heas multivitamiini- ja mineraalainete kompleksis. Teise faasi läbimiseks on tarvis piisavalt antioksüdante, mis seonduvad mürkainetega ja aitavad need organismist väljutada. „Kui antioksüdante ei ole piisavalt, imenduvad mürkained uuesti organismi.“ Järgnevad antioksüdandid aitavad takistada mürkainete tagasiimendumist organismi.

Artišokki kasutatakse laialdaselt keha vabastamisel mürkainetest selle kolereetilise toime tõttu (teatavad sapieritust soodustavad omadused). „Artišokis sisalduval olulisel toimeainel tsünariinil on tugevad antioksüdatiivsed omadused ning see võib aidata ära hoida maksarakkude kahjustusi.“

Koiinil on elutähtis roll rasva ainevahetuses, sest see aitab soodustada rasva liikumist läbi maksa. „Koliinivaegus võib põhjustada rasva kogunemist maksa ning seeläbi vähendada ka maksa võimet lagundada rasva. Teadusuuringud näitavad selgelt terve maksa tähtsust, näiteks ühes uuringus esinesid koliinivaesele dieedile pandud katsealustel maksa rasvinfiltratsiooni ja teised maksa düsfunktsiooni tundemärgid.“ Kuna inositool koos koliiniga toetab rasva ainevahetust ehk metabolismi maksas, soovitab Monika neid kahte toitainet koos tarvitada.

Monika sõnul on sapivedeliku tootmine maksas organismi mürkainetest puhastamisel äärmiselt tähtis, kuna see vedelik kõrvaldab verest rasvas lahustuvaid mürkaineid. Sapivedeliku vähene eritus võib põhjustada rasvas lahustuvate mürkainete kuhjumise maksas. Õnneks on olemas mitmeid lipotroofilisi aineid, mis soodustavad rasva maksast välja toomist ja võivad seega aidata kaasa ka keha vabastamisele mürkainetest. Järgnevalt toobki Monika välja mitmeid lipotroofilisi aineid, mis aitavad kaasa maksa puhastumisele ning mis on Lamberts Eesti valikus ka olemas.

Alfa-lipoehape

Alfa-lipoehapet peetakse suurepäraseks antioksüdandiks eelkõige seetõttu, et see toimib erinevalt enamikust antioksüdantidest, mis toimivad vastavalt ainult vees või rasvas (näiteks C- ja E-vitamiin), mõlemas – nii vee- kui ka rasvakeskkonnas. „See on populaarne maksa toetamiseks kasutatav ühend, kuna see kaitseb maksa vabade radikaalide tekitatava kahju eest ning aitab soodustada mürkainete kõrvaldamist organismist.“

Glutatioon

Maksas leiduvad suured glutatioonivarud, mida kasutatakse selliste kahjulike ühendite nagu raskemetallide, lahustite ja pestitsiidide kõrvaldamiseks. „Glutatsioon seondub nende rasvas lahustuvate mürkainetega ja muundab need vees lahustuvateks, mis on tähtis, kuna rasvas lahustuvad mürkained ei ole kergesti organismist väljutatavad. Glutatioon on ka tugeva toimega antioksüdant ja võib seega kaitsta maksa vabade radikaalide eest.“

Roheline tee

Teadlased on tõestanud, et roheline tee (Camellia sinensis) on võimas antioksüdant ja vabade radikaalide kõrvaldaja. „Neid mõjusid on seostatud kvaliteetsetes rohelise tee leheekstraktides leiduvate katehhiinideks (polüfenoolid) nimetatavate ühenditega, mis võivad aidata toetada organismi vabastamist mürkainetest.“

Monika ütleb, et toidulisandite teadlik tarvitamine on ohutu, kuid alati võib pöörduda spetsialisti, nii arsti kui ka apteekri või toitumisnõustaja poole, kes kindlasti nõustab õige lisandi tarvitamise osas. „Ka meie Lambertsis pöörame suurt tähelepanu sellele, et inimene leiaks vajadusel õige toote ja oskaks seda ka õigesti tarvitada, nii on meil kodulehel eraldi koht, kus apteeker nõustab. Sealt saab alati uurida, mida ja kuidas ning kuna tarvitada, või küsida abi sobiliku toote leidmisel. Lambertsis lähtume eelkõige inimeste soovidest ja vajadustest ning olukorrast, kus analüüsime, kas lisandi tarvitamine on õigustatud, ja anname vajadusel õiged suunised toidulisandi tarvitamiseks.“

