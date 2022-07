Venemaa keeldub tagastamast enam kui 400 välisfirmadelt liisitud reisilennukit

Väidetavalt on Venemaa firmad pärast sõja algust tagastanud 515 liisitud lennukist vaid 80 ning on tekkinud veendumus, et ilmselt ei tagastatagi lennukeid kunagi.

„Oleme kollektiivselt leppinud tõsiasjaga, et enamikku Venemaal olevatest lennukitest ei saa me enam tagasi,“ ütles Michiganis asuva AeroDynamic Advisory esindaja Mike Stengel.

Iiri ettevõte, maailma suurim kommertslennukite rendileandja AerCap teatas, et ainuüksi nendel on Venemaal üle 100 lennuki, mille kohta on esitatud juba ka 3,5 miljardi dollari suurune kindlustusnõue.

Kindlustusseltside vastu esitatud nõuete kogusumma on jõudnud juba 10 miljardi dollarini.

Washington Post tõi näiteks AerCapi palve pidada Sri Lankal kinni Aerofloti kasutuses olev lennuk. Sri Lanka kohtudokumentide kohaselt kirjutas AerCap Aeroflotile, nõudes Airbus A330-300 tagastamist juba 26. veebruaril. Sellele järgnes aprilli keskpaigaks veel viis kirja, kuid Aeroflot kasutas lennukit endiselt turistide lennutamiseks Sri Lankale ja tagasi. Nimetatud lennuki väärtus on hinnanguliselt 17,3 miljonit dollarit.

Sri Lanka ei võtnud AerCapi nõuet kuulda, kuna Moskva ähvardas saareriiki naftatarnete katkestamisega. Nii kõlaski AerCapi palve kurtidele kõrvadele ning Moskva sai varastatud lennukit rahumeeli edasi kasutada, väites, et Sri Lanka on andnud Venemaale „riikliku garantii“, et nende lennukid saavad ka edaspidi häirimatult riiki ja sealt välja lennata.

Lisaks tuuakse välja, et probleemid tekkisid mitte ainult lennukite tagastamisega, vaid ka lennukimootoritega, mida samuti Venemaa lennuettevõtetele liisiti.