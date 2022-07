Kui eile valitsesid veel kahtlused, kas sotsiaaldemokraadid jõuavad veel sel nädalal leida kõik vajalikud inimesed endale kuuluvatele ministrikohtadele, siis praeguseks on selge, et peavad jõudma. Erakonna volikogu on neljapäevaks kokku kutsutud ja seal kinnitatakse nii ministrikandidaadid kui antakse ka ametlik heakskiit koalitsioonileppele.