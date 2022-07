Homme on Ida-Tallinna EMO kolimise tõttu suletud

Haigla personalil on uues keskuses suuremad ja avaramad tööruumid, mis tagavad patsiendile mugavama ja kiirema teeninduse, kiirema diagnostika ja lühemad vastuvõtujärjekorrad. Keskuses on märgatavalt paranenud erakorralise vastuvõtu hädaolukorra võimekus. ITK erakorrakorralise meditsiini keskus on kaasaegseim erakorralist abi andev keskus Eestis.