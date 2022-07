Haiglas on 91 koroonapatsienti. Reovesi reedab, et kõige rohkem on viirust Peetri kandis

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 6525 testist 1163 positiivseks. Üle 60-aastaste hulgas langes haigestumine 15% võrra. „Positiivsete juhtude ja hospitaliseeritute arv on jäänud eelnenud nädalaga sarnasele tasemele, varasemalt nähtud kiire kasvutrend on aeglustunud,“ selgitas Sepp ja lisas, et ka nakatamiskordaja on langenud 1,03-ni. Uuel nädalal võib oodata veidi üle 1100 nakatunu. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.