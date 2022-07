Sri Lanka presidendi katse riigist põgeneda luhtus: teda ei lubatud Dubaisse suunduvale lennule

Homme tagasi astuda lubanud Sri Lanka president Gotabaya Rajapaksa üritas esmaspäeva õhtul Dubaisse põgeneda, kuid väidetavalt keeldus lennujaama personal teda VIP-alale lubamast. Tavapäras järjekorda vältis president aga seepärast, et kartis oma turvalisuse pärast, vahendab The Guardian.

Kuni ta on veel president, ei ole võimalik Rajapaksat arreteerida. Seepärast eeldatigi, et ta üritab veel enne ametlikult ametist lahkumist välismaale sõita. Presidenti süüdistatakse korruptsioonis ja selles, et ta lasi Sri Lanka majanduse täielikult põhja.