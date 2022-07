Venemaa president Putin sõidab järgmisel nädalal Iraani

Pour-Ebrahimi märkis, et Venemaa ja Iraani majanduskoostöö on kasvamas ning riikidevahelise koostöö arendamise planeerimine saab olema riigipeade kohtumisel põhiteemaks.

Pour-Ebrahimi lisas, et Iraani presidendi Ebrahim Raeisi jaanuarikuine visiit Venemaale lõi eeldused Venemaa senisest suuremaks koostööks Iraaniga.

„Sellel reisil sõlmiti väga soodsad kokkulepped ning president Raeisi tähistas meie majanduse uut peatükki,“ selgitas ta. Lisaks kinnitas Iraani riigipea venelastele toona, et sealne valitsus suhtub majanduskoostöösse Venemaaga tõsiselt.

Valge Maja avalikustas eile, et Iraan valmistub USA luure hinnangul Venemaale üle andma sadu droone, nende seas ründe- ja kamikaze-droone.

Riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan lisas, et Iraan õpetab Vene vägesid oma droone kasutama juba sel kuul. „See on vaid üks näide sellest, kuidas Venemaa otsib abi sellistelt riikidelt nagu Iraan, kellel on võimekused, mida kasutati enne seda, kui Jeemenis relvarahu kehtestasime Saudi Araabia ründamiseks,“ sõnas Sullivan.