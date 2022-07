Rahvastikuteadlane: peretoetus ei mõjuta otseselt inimeste soovi last saada

Rahvastikuteadlase ja statistiku Ene-Margit Tiidu sõnul ei mõjuta toetused otseselt inimeste soovi lapsi saada. „Inimesed ei hakka sellepärast rohkem sünnitama, et toetuseid makstakse,“ sõnas Tiit. Tiidu sõnul on protsess keerulisem, sest rahvaarvu suurendamiseks on vaja luua pikaajaline perekultuur, mis algab lapsesõbraliku ühiskonna üles ehitamisest. „Raha ei tuleks anda peredele. Lastel peaksid olema lasteaaiakohad, kõigil huvilistel kooli -ja huviringikohad ning sportimisvõimalused, koolides tuleks pakkuda kvaliteetset toitu,“ leidis Tiit.

Peretoetusest väljakasvamine toimub etapiviisiliselt. Kui peres on kolm last, kellest kõige vanem saab 24-aastaseks, siis pere ülejäänud kahe lapse toetus väheneb ühe kolmandiku võrra ja nii edasi. Priit Sibula sõnul ei mõjuta see teiste laste toetuse suurust, sest toetus on mõeldud eelkõige vanematele. „Kui üks laps perest lahkub, siis tema osa väheneb,“ sõnas Sibul.