Kes on Eesti poliitika suurrahastajad? TOP 5 hulgas ikka samad suurärimehed

Suurannetajate nimekirjas paistavad läbi aastate ikka korduvalt samad nimed. Teise kvartali kõige suurema annetuse tegi Bigbanki suuromanik Parvel Pruunsild, kes annetas oma koduerakonnale Isamaale taas 100 000 eurot. Kokku sai Isamaa teises kvartalis annetusi 110 000 eurot. See tähendab, et Pruunsilla näol on tegu ülekaalukalt suurima Isamaale annetajaga. Pruunsilla puhul suured annetused Isamaale ei üllata, läbi aastate on ta annetanud Isamaale üle 700 000 euro. Erakonda kuulub ta juba 1999. aastast alates. Muuhulgas on mees seitsme lapse isa ning teda paistavad eelkõige huvitavat Eesti perekonnapoliitilised arengud.

Teiste annetajate summad aga Pruunsilla summade kõrval kahvatusid. Nimelt tegi suuruselt teise annetuse - 25 000 eurot - ärimees Aivar Linnamäe, kelle annetus laekus Reformierakonnale. Seda juba teist kvartalit järjest - seega on Linnamäe taskust oravaparteile laekunud esimese poolaastaga kokku 50 000 eurot. Linnamäe kuulub aga koos oma venna, suurärimehe Margus Linnamäega, ametlikult erakonda Isamaa, mille liikmed on nad olnud juba aastast 1990. Samuti on aastate jooksul nad lahkelt annetustega toetanud just koduerakonda, viimati 50 000 euroga 2021 aasta lõpus. Inforegistri andmetel on Linnamäe aktiivne 9 erineva firma juhatuses.



Suuruselt teise annetuse tegi Reformierakonnale Tarmo Tamm (sündinud 1966, endise keskerakondlasest maaeluministri nimekaim – toim), kes annetas 14 000 eurot. Järgnes 10 000 suuruse annetusega Nordecon Betoon OÜ juhatuse liige Mait Rõõmusaar, kelle ehitusettevõte tegeleb erinevate uuselamurajoonide, tootmishoonete jmt rajamisega, näiteks ka Porto Franco kinnisvaraarendusega. Lisaks pävis ta meedia tähelepanu 2020. aasta koroonatalvel toimunud suure sünnipäevapeoga, mille pidamiseks terviseamet luba andnud ei olnud.

Keskerakonnale annetajate seas ületas vaid üks annetus 10 000 euro piiri. Selle annetas erakonnale Fausto Capitali juht Sven Mihailov. Keskerakonnale annetajate hulgas ei ole Mihailovi nimi sugugi uus. Kirjutasime annetajast Delfi veergudel juba 2019. seoses Tallinna volikogu soodsa otsusega Fausto Capitalile. Siis oli Mihailov hiljuti Keskerakonnale annetanud 20 000 eurot. Ärimees ütles aga tookord, et ettevõttele soovitud detailplaneeringu otsus ja annetus ei ole omavahel seotud. Nimelt tulnud otsus Keskerakonda toetada vaid Mihailovi hinnangust, et Tallinna linnas on viimastel aastatel asjad paremaks läinud. Hetkel on Fausto Capitalil käsil Tallinna ühe kiireimini areneva ärikvartali Fahle Park uute etappide ehitus.