Keskerakonna uueks esimeheks Jaan Toots? Politoloogid: Tootsil pole šanssi

Politoloog Tõnis Saarts sõnas Delfile, et seda, kas Jaan Tootsil on lootust saada Keskerakonna esimehe koht endale, on veel liiga vara kommenteerida. Tema hetkel aga Tootsil šanssi ei näe, sest tegu pole nii tuntud poliitikuga. Ka politoloog Ott Lumi ei näe Tootsil võimalust saada esimehe kohta endale.

Keskerakonna peasekretäri Andre Hanimäe andmete põhjal on Jaan Tootsi kandidatuuri esitanud Valgamaa piirkonna Valga osakonna juhatus, Saaremaa piirkonna juhatus, Haabersti piirkonna juhatus, Mustamäe piirkonna juhatus, Tartu linna piirkonna juhatus, Tartu linna piirkonna seenioride juhatus, Seenioride kogu juhatus, Ida-Virumaa piirkonna Alutaguse osakonna juhatus ja Ida-Virumaa piirkonna Toila osakonna juhatus – ehk neli piirkonda 26st Keskerakonnal olevatest piirkondadest.

Augustis toimub Keskerakonna kongress, kus muu hulgas valitakse erakonnale esimeest. Kuigi juunis veel ennustati, et erakonna esimehe kohale kandideerib nn Mustamäe kuningas Lauri Laats ise, siis nüüd kinnitas Laats, et nad esitavad esimehe kohale lisaks Jüri Ratasele ka Jaan Tootsi. Laats märkis, et arutelude käigus on talle korduvalt pakkumist tehtud, kuid leiab, et praegune esimees on see, kes võiks erakonna viia märtsikuistele riigikogu valimistele. Laats kogus kohalikel valimistel praegusest erakonna esimehest Jüri Ratasest üle 5000 hääle rohkem.

„Küll aga esitas Mustamäe piirkond esimehe kohale kaks kandidaati – Jüri Ratase ja Jaan Tootsi –, seda eeskätt põhjusel, et konkurents on alati edasiviiv jõud,“ ütles Laats ning märkis, et ise loodab erakonnakaaslaste toetusele juhatusse kandideerimisel.

Tootsile endale oli uudis Mustamäe kandidatuurist ootamatu. „Mind on esimehe kandidaadiks esitanud mitu piirkonda, aga Mustamäe tuleb mulle üllatusena,“ sõnas Toots.