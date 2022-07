Kaliningradi-vastased piirangud said lisa, Venemaa vannub kättemaksu

Reedel hoiatas Venemaa poliitiline ladvik Leedut karmide meetmete eest, kui too mõnede kaupade veo keelust Venemaa ja Kaliningradi vahel ei loobu. Venemaa välisministeeriumi esindaja Maria Zaharova ütles pressile: „Kui olukord lähipäevil ei stabiliseeru, siis Venemaa võtab Leedu ja Euroopa Liidu vastu kasutusele karmid meetmed. See probleem on võtnud liiga kaua, et laheneda.“