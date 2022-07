VIDEO | Kaja Kallas Seedri kõrvalejäämisest: kedagi ei saa sundida ministriks hakkama

Kuigi kolmikliidu loodava valitsuse kooslust pole avalikkusele seni kommunikeeritud, on paar asja siiski paigas: Kaja Kallas jääb peaministriks ning Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ministriametisse ei kipu. Sama taktikat rakendas Seeder ka Jüri Ratase teises valitsuses.

Kuidas Reformierakond sellesse suhtub?

„Kes tuleb valitsusse, kes ei tule, on iga erakonna enda otsustada. Minu eelistus oleks see, kui erakonna esimehed oleksid laua ümber, kus teemasid arutatakse. Aga kedagi ei saa sundida,“ märkis peaminister Delfile. „Peame siis selliselt selle koostööformaadi välja mõtlema, et sujuks. Tähtis on, et oleks tahe selle koostöö jaoks.“

Selgus jõuab majja neljapäeval

Kuidas on loodavas valitsuses ministrikohtade jagamisega? Kas reformerakondlased said, mida soovisid? Ning kas senistel ministritel tuleb oma kohtadest loobuda?

Kallas sõnas, et parteis ollakse teadlikud uuest poliitilisest reaalsusest: mida rohkem koalitsioonipartnereid, seda vähem ministrikohti erakonna jaoks. „Keegi pole ühelegi kohale n-ö laulatatud,“ märkis peaminister, kelle sõnul peavadki poliitikud selle mõttega leppima, et nad pole oma teemaga lõpuni välja seotud.

Mis puudutab aga uue valitsuse isikkoosseisu, saab kivisse raiutud selle töönädala teisel poolel.

„Neljapäeval võiks kõik olla selge,“ sõnas peaminister. „Arutame juhatuses ja volikogus kas kolmapäeval või neljapäeval, siis, kui on ka teiste erakondade ministrikandidaadid paigas. Minu teada on see neil plaanis neljapäeval.“

Kuidas edeneb koalitsioonileppega seotu? Kallas teatas, et koalitsioonileppe mustand on koos ja praegu käib detailide viimistlemine. „Avaldame selle koos nimedega,“ sõnas Kallas.

Millal viimaks valitsusläbirääkimiste perioodile täielikult punkti panna saab?

„Praegu on sihiks võetud see, et reedel oleks riigikogus erakorraline istung, kus saaks küsida mandaati uue valitsuse moodustamiseks. Siis saavad ministrid ka ametisse asuda,“ ütles Kallas.

Mis selle koalitsioonilepingu kulunumbrite rea kokkuvõttelt leida võib?