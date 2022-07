Eeldatakse, et uus positsioon võimaldaks Johnsonil arendada edasi oma lähedasi suhteid Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga ja säilitada oma positsioon ka maailmaareenil. Nii Johnsoni meeskond, valitsuskabinet kui ka Ukraina kõrged ametnikud on väidetavalt huvitatud sellest, et senine Briti peaminister jääks ka edaspidi pildile ja oleks poliitikaga seotud.